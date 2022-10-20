نشكركم على متابعتكم خبر سكان الإمارات من الأكثر تفاؤلاً في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 07:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف استطلاع أجرته وكالة SEC Newgate لمراقبة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. أن عام 2022 يمثل بالنسبة للكثيرين من سكان الإمارات، عاماً مليئاً بالتفاؤل.

ورأى 97% من المشاركين في التقرير، أن الأمور في الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح. وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يعد أكثر تشاؤماً والبالغ 46%.

وصنف المشاركون في الاستطلاع حكومة الإمارات بدرجة عالية من حيث الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وهذا في تناقض حاد مع المتوسط العالمي المنخفض نسبياً وهو بنسبة 5.5 فقط من أصل 10.

وكشفت مجموعة الاتصالات الاستراتيجية العالمية SEC Newgate عن نتائج دراستها البحثية العالمية السنوية – SEC Newgate ESG Monitor –. فيما يتوقعه المستهلكين من الشركات والحكومات بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وعند تم طرح سؤال مفتوح الإجابة حول إحدى القضايا المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يعتقدون أنها الأكثر أهمية بالنسبة للشركات في الإمارات لتقوم بالتركيز عليها. أشار الأفراد في الاستبيان إلى نقاط حماية البيئة (15%) ومعالجة تغير المناخ (12%) وشؤون الموظفين والأجور (12%)، حيث كانت في مقدمة إجاباتهم.

وعندما يتعلق الأمر بالأولويات القصوى لمستقبل دولة الإمارات، وضع 33% من المشاركين في الاستطلاع نقطة معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة في المراكز الثلاثة الأولى لهم. وتعادلت بنسبة 33% مع تحسين الأجور والاهتمام بشؤون الموظفين، تليها بنسبة 27% الذين اختاروا الرعاية الصحية عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع.

وأكد حوالي ثلاثة من كل خمسة مشاركين في الإمارات (62%) أنهم يبحثون بنشاط عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. (أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ 33% فقط في بعض الأحيان). وتساوت وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث كأعلى مصدر للمعلومات، إذ تم تحديد كلاهما بنسبة 56% من قبل المشاركين الذين أشاروا إلى لجوئهم إليها للحصول على المزيد من التفاصيل.

وعندما يتعلق الأمر بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الملموس في قطاعات معينة في الإمارات. تم منح أعلى الدرجات إلى:

– شركات الطيران بمتوسط 8.3 من 10 (مقارنة بـ 5.4 على مستوى العالم)

– الرعاية الصحية بمتوسط 8.2 (6.2 عالميًا)

– التكنولوجيا والاتصالات بمتوسط 8.2 (6.1 عالميًا)

– النشاط المجتمعي بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أعلى بشكل عام في دولة الإمارات من الإجمالي العالمي. حيث أفاد حوالي ثلاثة من كل خمسة في الإمارات بأنهم اقتنوا (63%) أو تجنبوا اقتناء (60%) منتجًا أو خدمة استجابةً لقضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.