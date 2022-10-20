“أدنوك للحفر” تحقق إنجازاً جديداً بحفر أطول بئر في العالم

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 07:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، رقماً قياسياً عالمياً جديد، بحفر أطول بئر للنفط والغاز في امتياز “زاكوم العلوي”.

ويمتد البئر لمسافة 50 ألف قدم ويزيد طولها عن الرقم القياسي لأطول بئر في العالم المعلن عنه سابقاً في عام 2017 بحوالي 800 قدم، وفق “وام”.

وتدعم جهود “أدنوك” لرفع سعتها الإنتاجية من موارد النفط والغاز للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وقامت “أدنوك للحفر” بحفر البئر الجديدة انطلاقاً من جزيرة “أم العنبر”، إحدى جزر “أدنوك البحرية” الاصطناعية.

ويأتي هذا الإنجاز الهندسي الرائد ضمن مشروع الحفر الممتد الذي صممته “أدنوك البحرية” وتقوده بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين الدوليين في حقل “زاكوم العلوي”. بمن فيهم إكسون موبيل وإنبكس/جودكو.

وتهدف الآبار التي يتم حفرها باستخدام تقنية الحفر الممتد إلى الاستفادة من الموارد غير المطورة ضمن مكمن حقل “زاكوم العلوي” العملاق. مع إمكانية رفع السعة الإنتاجية للحقل بحوالي 15 ألف برميل من النفط يومياً، دون الحاجة لأي توسعة أو إنشاء بنية تحتية جديدة.