نشكركم على متابعتكم خبر أسواق المال الإماراتية تسجل تراجعاً طفيفاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 03:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية صباح اليوم الخميس، حيث تراجع سوق دبي بنسبة 0.12% عند 3384.63 نقطة. ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.14% عند مستوى 10036.53 نقطة.

وتراجع في أبوظبي سهم “أبوظبي الأول” الذي انخفض 0.34%، بينما ارتفع “العالمية القابضة” بنسبة 0.23% عند الفتح.

وفي سوق دبي، ارتفع سهم “ديار للتطوير” 9.4%، بعد إعلان الشركة نتائج أعمال قوية. حيث حققت أرباحاً صافية في الشهور التسعة الأولى من عام 2022 بنحو 103.2 مليون درهم، بنمو بنسبة 235% مقارنة مع 35.8% في الفترة المقابلة من عام 2021.