نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. شرط لدخول رعايا الدول المعفاة من التأشيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

تعتبر “شهادة خلو من الأمراض” شرطاً لإصدار إذن تصريح دخول لرعايا الدول المعفاة من التأشيرة لدخول دولة الإمارات.

وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 3 وثائق ومستندات مطلوبة عند إصدار إذن دخول لرعايا الدول المعفاة من التأشيرة، وهي:

1- جواز السفر الأصلي.

2- صورة شخصية ملونة.

3- شهادة خلو من الأمراض.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك 5 خطوات يتطلب تنفيذها من المتعاملين عند التقدم بطلب للحصول على الخدمة، تتمثل في:

– تعبئة البيانات المطلوبة.

– إرفاق المرفقات اللازمة.

– دفع الرسوم.

– تقييم الخدمة.

-استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني للمتعامل.

وأوضحت أن إجراءات إصدار إذن الدخول تتم من خلال 3 قنوات، تتمثل في:

1- الموقع الإلكتروني للهيئة.

2- التطبيق الذكي من خلال الولوج لنظام الخدمات الذكية وتسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقديم عليها وتعبئة البيانات ودفع الرسوم إن وجدت.

3- من خلال مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة، أو من خلال زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد.

ودعت الهيئة إلى الدخول عبر الرابط https://www.visitdubai.com/ar/plan-your-trip/visa-information للاطلاع على قائمة الجنسيات التي لا يتطلب منهم ترتيبات مسبقة للحصول على التأشيرة.