نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشارك في مؤتمر دولي عن أمن الحدود ومكافحة الإرهاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:02 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التعاون الدولي والإقليمي في أمن وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين”. الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بحضور رئيس جمهورية طاجيكستان “إمام علي رحمان”.

وترأس وفد الدولة سعادة “سالم محمد الزعابي”، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وهدف المؤتمر الذي شارك فيه عدد من وزراء الخارجية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية. وتبادل الخبرات بشأن تطوير وتنفيذ نهج مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات الوقائية لمواجهة التطرف. فضلاً عن تعزيز الدعم السياسي لجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد سعادة “الزعابي”، في كلمته أمام المؤتمر، أن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار. كما استعرض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وحثّ على تكثيف التنسيق الدولي من خلال وضع آليات وخطط عمل مشتركة. مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز أمن وإدارة الحدود.