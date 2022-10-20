نشكركم على متابعتكم خبر سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى أمير موناكو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدمت سعادة هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، أوراق اعتمادها إلى صاحب السمو الأمير ألبير ألكسندر غريمالدي، أمير إمارة موناكو، سفيرة غير مقيمة للدولة لدى موناكو.

وبحسب “وام”، نقلت سعادتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إلى صاحب السمو الأمير ألبير الثاني وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الأمير ألبير الثاني سعادتها تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى أمير موناكو لسعادة السفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

من جهتها، أعربت سعادة العتيبة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى إمارة موناكو، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإمارة موناكو وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.