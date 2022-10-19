نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية أغسطس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.2%، إلى 437.71 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي. مقارنة بنحو412.06 مليار درهم في أغسطس 2021، بزيادة تعادل 25.6 مليار درهم.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة1.91% . لتبلغ 253.25 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 248.5 مليار درهم في أغسطس 2021.

وأوضحت، وفق “وام”، أن الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5%. لتبلغ 128.48 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو122.38 مليار درهم في أغسطس 2021”.

وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى على أساس سنوي بنحو 35.9% لتصل إلى55.98 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي. مقارنة بنحو 41.18 مليار درهم في أغسطس 2021، بزيادة تعادل 14.8 مليار درهم.

كما أظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 113.2 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي. بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6% مقارنة بنحو 106.8 مليار درهم في أغسطس 2021.

وتوزع النقد المصدر بواقع 15.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و97.3 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أغسطس الماضي.

وزادت الودائع النقدية إلى 622.1 مليار درهم في أغسطس الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.2% مقارنة بنحو 569.7 مليار درهم في أغسطس 2021.

وارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 6.9% لتصل إلى 475.4 مليار درهم في أغسطس الماضي مقارنة بنحو 444.7 مليار درهم في أغسطس 2021.