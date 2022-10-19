نشكركم على متابعتكم خبر مركز أبوظبي للصحة العامة يصدر بياناً حول الإنفلونزا الموسمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 07:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، اليوم الأربعاء، أن مستوى الإنفلونزا الموسمية والحالات خلال هذا الموسم. يعتبر ضمن المعدلات المتوقعة مقارنة مع السنوات السابقة قبل جائحة كورونا.

وقال المركز، في بيان، إن “الإنفلونزا الموسمية هي عدوى تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب مضاعفات خاصة لدى فئة الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة”.

وشدد على أن “لقاحات الإنفلونزا المتوفرة والآمنة في الاستخدام هي من أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بالمرض ومضاعفاته”.

وأوصى مركز أبوظبي للصحة العامة جميع أفراد المجتمع وخاصةً الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. بالمبادرة بأخذ اللقاح وذلك عن طريق التوجه إلى أقرب مركز صحي.