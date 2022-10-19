نشكركم على متابعتكم خبر الخارجية الإمارتية تُحذّر من مراسلات احتيالية باسم بعثاتها في الخارج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مواطنيها وطلبتها من المراسلات الاحتيالية المرتكبة باسم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها.

وجاء في بيان الوزارة عبر تويتر: “تهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة والطلبة بضرورة الحذر من المراسلات الاحتيالية وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها (مثال: طلب تحويلات مالية لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقدَّم للدراسة، وذلك للحصول على منحة دراسية).

وأكدت الوزارة على “ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيُّد إلكتروني”.