نشكركم على متابعتكم خبر الإمارت: قرار “أوبك+” الأخير أثبت صحته بدليل تراجع الأسعار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثقتها بتحالف “أوبك+” بعد القرار الأخير الذي اتخذته وأثبت صحته بما يتعلق بتراجع أسعار النفط.

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مؤتمر صحافي لإعلان تفاصيل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2022”: كانت هناك محاولات لجعل قرار “أوبك بلس” الأخير مسألة سياسية، وأوضحنا كثيراً أن قراراتنا فنية وكل مسؤول ينظر إلى مصلحة بلاده وإلى مصلحة صناعة النفط والتوازن بين العرض والطلب، ولكي يحدث التوازن لا بد أن نتخذ قرارات قد تكون استباقية مثل القرار الأخير الذي ثبت صحته بدليل تراجع الأسعار واستقرارها عند مستويات شهر أكتوبر 2021، موضحاً أن قرار خفض الإنتاج من شأنه أن يساعد في استقرار أسعار أسواق النفط خلال الفترة القادمة وتحقيق التوازن ما بين العرض والطلب.

وأضاف أن أسعار بعض المنتجات الأخرى، مثل الغاز والفحم، ارتفعت إلى مستويات عالية تجاوزت 4 و5 و7 أضعاف وهذا لم يحدث في أسعار النفط بسبب وجود هذا التجمع المهني لأنه لا تدخلات سياسية في قرارته.

وأكد المزروعي ضرورة تشجيع الاستثمارات عن طريق دعم المصارف الممولة لهذه الاستثمارات، قائلاً: نحن بحاجة إلى استثمارات إضافية، ونحن نتابع انخفاض مستويات الإنتاج في كثير من الدول.