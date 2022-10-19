نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يأمر بتقديم مساعدات إنسانية للأوكرانيين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي:

إن هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقاً من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات. وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة. فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا. وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.