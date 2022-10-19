نشكركم على متابعتكم خبر المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية من الفضة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:01 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي، ألف مسكوكة تذكارية من الفضة، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلس.

ويهدف إصدار هذه المسكوكات التذكارية إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس التوازن الاقتصادي. الذي تأسس عام 1992 لإنشاء وإدارة العلاقات الصناعية التي تصب في مصلحة دولة الإمارات.

وتبلغ زنة كل مسكوكة 40 غراماً، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسماً نقطياً للصحراء، يعلوه اسم “توازن” باللغة العربية والإنجليزية. بالإضافة إلى عبارة ” جذور قوية، أغصان وارفة” على الأطراف العلوية والسفلية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتضمن الوجه الخلفي للمسكوكة، رسماً للقيمة الاسمية البالغة 30 درهماً، مع كتابة اسم “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي” باللغتين العربية والإنجليزية.

وتم تسليم جميع المسكوكات المطروحة إلى مجلس التوازن الاقتصادي، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.