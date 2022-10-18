نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:59 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم. اتصالاً هاتفياً مع فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة.

وبحث الجانبان، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية، وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد. من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة. والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف. مشدداً على أن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأكرانيا فقط. وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبياً في الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين.

وشكر سموه، خلال الاتصال، الرئيس الأوكراني لثقته في جهود دولة الإمارات وسيطاً في القضايا الإنسانية والأمن الغذائي وغيرها. مؤكداً استعداد الدولة لمواصلة الجهود ودعم المبادرات. التي من شأنها تخفيف التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة.

كما تبادل سموه والرئيس فلوديمير زيلينسكي، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة مرور 30 عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وأوكرانيا. معربين عن تمنياتهما لعلاقات البلدين مواصلة التنمية والازدهار. لما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما.