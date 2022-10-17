نشكركم على متابعتكم خبر بدءاً من 6 نوفمبر.. رحلات يومية لطيران الإمارات إلى تايبيه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 08:00 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت طيران الإمارات عودة رحلاتها إلى تايبيه لتعمل يومياً، بدلاً من 4 رحلات في الأسبوع حالياً. وذلك اعتباراً من 6 نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا التطور بعد اكتمال خطة إعادة فتح تايوان ورفع قيود الحجر الصحي الإلزامية الخاصة بجائحة «كوفيد 19» للمسافرين.

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 366»، التي تعمل بطائرة بوينغ 777، من مطار دبي الساعة 2:50 صباحاً. وتصل تايبيه الساعة 2:45 بعد الظهر.

أما رحلة العودة «ئي كيه 367»، فتغادر تايبيه الساعة 10:45 ليلاً، وتصل دبي الساعة 4:35 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وتايبيه).

وستوفر زيادة الرحلات أمام ركاب طيران الإمارات خيارات أوسع للسفر إلى تايوان ومنها، ما يساعد على تلبية الطلب المتنامي للعمل والترفيه.

ويمكن للمسافرين المؤهلين السفر إلى تايوان من دون تأشيرة مسبقة. كما ينصح الركاب عند الوصول بمراقبة أحوالهم الصحية ذاتياً لمدة 7 أيام. كما يتعين عليهم التحقق مسبقاً من أحدث متطلبات الدخول.

وكانت طيران الإمارات أطلقت خدمة يومية من دون توقف إلى تايبيه في 2014 بطائرة بوينغ 777.

وفي 2016، شغّلت طائرة A380 بتقسيم الدرجتين على خط دبي/ تايبيه. وطوّرت الناقلة شراكة قوية مع السوق بدعم من مساهماتها في المجتمع المحلي ونقل البضائع الضرورية خلال الجائحة.

ويؤكد قرار طيران الإمارات إعادة عملياتها بصورة يومية، مقابل الرحلات الأسبوعية الأربع حالياً. التزامها بالمساعدة في تعافي حركة السفر والسياحة وتسهيل الوصول إلى تايبيه من أكثر من 130 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

ويستمتع المسافرون مع طيران الإمارات بأفضل تجربة في الأجواء مع أطعمة مستوحاة من المنطقة على أيدي طهاة عالميين. وتشكيلة واسعة من المشروبات. كما يمكنهم الجلوس والاسترخاء واختيار ما يحلو لهم من أكثر من 5000 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي. على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

اكتسب انتعاش السفر في آسيا زخماً خلال الأشهر القليلة الماضية. حيث خفف العديد من الدول قيود الدخول بهدف إعادة حركة والسفر إلى العمل كالمعتاد. ولمواكبة هذا المسار الإيجابي. تعمل طيران الإمارات على تعزيز عملياتها إلى بعض وجهاتها الآسيوية الأكثر شعبية للمساعدة في تلبية الطلب المتنامي على السفر. بما في ذلك زيادة عدد الرحلات إلى كل من سنغافورة وجوانزو، وإعادة طائرتها A380 إلى سيول. وتقدم الناقلة منتج الدرجة الأولى على خط دبي/ مانيلا، الذي تخدمه طائرة بوينغ 777.

كما أعلنت عزمها تشغيل طائرة A380 على خط دبي/ طوكيو ناريتا اعتباراً من 15 نوفمبر.