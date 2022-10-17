نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعتمد رفع قيمة الدعم المقدم لأبناء المنطقة الوسطى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 08:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع قيمة الدعم المقدم لأبناء المنطقة الوسطى بالشارقة، المستفيدين من برنامج “إسكان الشارقة” بفئتي المنح والقروض، ممن أنجزوا بناء مساكنهم.

وستتكفل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بسداد مبلغ 15 ألف درهم لشركة الاتحاد للماء والكهرباء مقابل رسوم توصيل الخدمات لتلك المساكن.