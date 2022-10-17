نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 12:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:30، والجزر الأول عند الساعة 09:19، الجزر الثاني عند الساعة 00:45.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34، والمد الثاني عند الساعة 04:06، والجزر الأول عند الساعة 08:34، والجزر الثاني عند الساعة 20:22.