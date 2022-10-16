نشكركم على متابعتكم خبر مبادرة مليار وجبة توزع أكثر من 2.5 مليون وجبة في 7 دول آسيوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 08:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أنجزت مبادرة “مليار وجبة”، الحملة الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة ضمن أربع قارات. توزيع أكثر من 2.5 مليون وجبة في سبع دول آسيوية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. التي تولت عمليات التوزيع والتنسيق مع الجمعيات الخيرية في الدول المشمولة.

ووفرت مبادرة “مليار وجبة” التي تنظمها “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة. في عدد من مدن وقرى الهند، وباكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، والفلبين، وكمبوديا. بصيغة طرود غذائية وتموينية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات مغذية لأسابيع عدة يستفيد منها حوالي 75,000 شخص.

وفيما وزعت مبادرة “مليار وجبة” 1,537,500 وجبة في مختلف مدن وقرى وأرياف الهند، جرى توزيع 800,000 وجبة بالتساوي بين أربع دول، وبواقع 200,000 وجبة لكل دولة. وشملت باكستان؛ في مناطق كشمير، وباغ، وجرب دوتيه، ومظفر آباد، وفي طاجيكستان في مدن وقرى دوشنبيه، وكولوب، وناراكن وورزاب، وجدت. وفي قيرغيزستان في العاصمة بشكيك، وأوش، وجلال آباد، والشوي، وفي كازاخستان فيمدن وقرى آستانة، وشيمكنت، وآلماتي.

كما تم توزيع 100,000 وجبة في الفلبين في كلٍ من سوريغاو، وبوبوذج، وباغديان، و100,000 وجبة أخرى على المستفيدين في محافظة فهكونج، وكمبوذج صوم، وكميون في مملكة كمبوديا، وفق “وام”.