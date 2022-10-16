نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء دبي تدخل غينيس في إنتاج الطاقة وتحلية المياه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 08:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي سبقاً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية. عن أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 2,227,587 متر مكعب يومياً.

ويعد هذا ثاني رقم قياسي عالمي تسجله الهيئة عن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وسبق للهيئة أن دخلت موسوعة غينيس عام 2021 عن المجمع وذلك عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة. باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء.