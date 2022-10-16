نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. محكمة الخبراء الأجانب تنظر 200 دعوى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت محكمة الخبراء الأجانب في دائرة القضاء- أبوظبي، نسب فصل مرتفعة في الدعاوى المعروضة عليها، خلال ما يزيد على ثلاث سنوات. منذ مباشرة مهامها في عام 2019.

ووصلت النسبة إلى 90% من إجمالي الدعاوى البالغ عددها نحو 200 دعوى تجارية، وبقيمة مطالبات مالية تصل إلى ما يقارب 3 مليارات درهم.

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية. استحدث المشرع دوائر قضائية تشكل من قاض وخبيرين محليين أو دوليين.

ونص المرسوم على أنه يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه. أن يحيل كل أو بعض الدعاوي التي تختص بها الدوائر الكلية المحددة في هذا القانون إلى دائرة أو أكثر. برئاسة قاض فرد يعاونه اثنين من الخبراء المحليين أو الدوليين. وبناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 30 مكرر من هذا المرسوم، صدر قرار رئيس دائرة القضاء رقم 6 لسنة 2019 بشأن الخبراء الأجانب في المحاكم.