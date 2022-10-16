نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 12:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية “البرلمان”.

ورحب سموه بكيم جين بيو خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، وهنأه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية الكورية، متمنياً له التوفيق في مهامه وخدمة شعبه وبلده.

وشكر المسؤول الكوري صاحب السمو رئيس الدولة، ونقل إليه تحيات يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمَّله سموه نقل أطيب تحياته إلى الرئيس الكوري، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والرخاء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة العميقة بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة المجالات البرلمانية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والحرص المشترك على تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعاتهما إلى المستقبل.

كما ناقش سموه ورئيس الجمعية الوطنية الكورية تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.