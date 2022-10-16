نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح “الاثنين” المقبل مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:04، والمد الثاني عند الساعة 06:55، والجزر الأول عند الساعة 09:18، والجزر الثاني عند الساعة 23:39.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:59، والمد الثاني عند الساعة 02:39، والجزر الأول عند الساعة 19:55.