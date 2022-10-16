نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن فخره بانتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال سموه: “فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. محمد جزء مهم من فريق عمل حكومة الإمارات، ووصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات وترسيخ لدورها الدولي في كافة المجالات.

وانتخب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيساً للجنة الـتنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي والذي يهدف إلى تحقيق تعاون وإجماع دولي بـشأن القضايا المرتبطة بالتنمية.