نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع تركيا في ضحايا انفجار منجم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية تركيا، في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن شمالي البلاد. ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التركية وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا. وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.