سيطرة إماراتية على أكبر 10 صناديق سيادية عربية

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 07:58 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

سيطرت صناديق الثروة السيادية في الإمارات على قائمة أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية. بنصيب 44.3% من إجمالي الأصول المدارة.

حصلت فوربس الشرق الأوسط على أحدث بيانات الأصول المدارة التابعة لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية من معهد صناديق الثروة السيادية SWFI. وتصدّر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الترتيب بأصول بلغت قيمتها 708.75 مليار دولار. وجاء في المركز الثالث عالمياً .

وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) في مركز الوصيف عربياً مع وصول إجمالي أصولها المدارة إلى 708.4 مليار دولار. لتأتي في الترتيب الرابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) في المركز الثالث. بأصول مدارة تبلغ 607.4 مليار دولار تضعه في الترتيب السادس عالمياً .

وجاء جهاز قطر للاستثمار (QIA) في المركز الرابع بأصول بلغت 461 مليار دولار، ما مكّنه من اقتناص المركز التاسع عالمياً. تليه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) بأصول 299.6 مليار دولار. ثم شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) بأصول مدارة 284.5 مليار دولار، والقابضة ADQ بـ 102 مليار دولار.

وأتى جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) في المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية العربية بأصول مدارة 87 مليار دولار. تليه المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ بلغ حجم أصولها المدارة 67 مليار دولار. وجاءت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) في المرتبة العاشرة بأصولها البالغة 18.3 مليار دولار.

سيطرة إماراتية

سيطرت صناديق الثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة، البالغ عددها 5 صناديق بين العشرة الكبار. على القائمة بأصول مدارة بلغت 1.48 تريليون دولار، أو 44.3% من إجمالي أصول الصناديق الـ 10 الكبار في المنطقة. التي تبلغ قيمة أصولها المدارة مجتمعة 3.3 تريليون دولار.

كما سجلت أصول أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية 33% من إجمالي الأصول المدارة لأكبر 100 صندوق ثروة في العالم. التي تتعدى قيمتها 10 تريليونات دولار.

وتوجد 6 صناديق ثروة سيادية عربية أخرى لم تتمكن من اقتناص مراكز لها ضمن العشرة الكبار. هي جهاز الاستثمار العماني، والصندوق السيادي المصري، والشارقة لإدارة الأصول الإماراتي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني. وصندوق احتياطي الأجيال القادمة البحريني، والفجيرة القابضة على الترتيب.

الجدير بالذكر أن الصندوق السيادي المصري البالغة أصوله المدارة 11.9 مليار دولار. جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية الرئيسية هذا العام، بحسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء. وفي أبريل 2022، أكملت القابضة ADQ صفقات استحواذ لخمس شركات في مصر، بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار. كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC) في أغسطس الماضي للاستثمار في السوق المصرية.

وفيما يلي أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية:

1. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)

2. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)

3. صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)

4. جهاز قطر للاستثمار (QIA)

5. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)

6. شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)

7. القابضة ADQ

8. جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)

9. المؤسسة الليبية للاستثمار

10. شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)