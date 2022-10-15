نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. خلو القطاع الصحي في الإمارة من أدوية الأطفال الملوثة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 06:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذرت دائرة الصحة – أبوظبي من 4 منتجات دوائية تستخدم للأطفال وتصنعها شركة Maiden Pharmaceuticals.

وبحسب منظمة الصحة العالمية تحتوي هذه الأدوية على مواد ملوثة قد تسبب الموت، وهي: “Promethazine Oral Solution و Kofexmalin Baby Cough Syrupو Makoff Baby Cough Syrup و Magrip N Cold Syrup”.

وأكدت الدائرة خلو القطاع الصحي في الإمارة من المنتجات الدوائية الأربعة، داعيةً كافة أفراد المجتمع في حال توافر أي من هذه الأدوية لديهم إلى ضرورة عدم استخدامها وطلب المشورة الطبية في حال ظهور أي ردود فعل عكسية بعد استخدامها.