نشكركم على متابعتكم خبر صحة أبوظبي تحذر من 4 أدوية للأطفال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 04:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي، أن القطاع الصحي في الإمارة خالي من هذه المنتجات الأربعة التي تصنعها شركة Maiden Pharmaceuticals والتي تحتوي على مواد ملوثه بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتدعو دائرة الصحة أبوظبي كافة أفراد المجتمع في حال توفر أي من هذه الأدوية لديهم، إلى ضرورة عدم استخدامها وطلب المشورة الطبية في حال ظهور أي ردود فعل عكسية بعد استخدامها.