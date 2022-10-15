نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لتفجير حافلة وسط مالي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 01:04 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أدانت دولة الإمارات بشدة، التفجير الذي وقع وسط جمهورية مالي، واستهدف حافلة ركاب، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.