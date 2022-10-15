نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً للعراق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد.