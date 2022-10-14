نشكركم على متابعتكم خبر النيابة العامة للدولة توضح عقوبة السرقة بالإكراه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:01 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذرت النيابة العامة لدولة الإمارات من عقوبة السرقة بالإكراه.

وبحسب “وام”، أشارت النيابة عبر تويتر إلى أنه طبقا للمادة 438 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواءً كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.