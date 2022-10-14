نشكركم على متابعتكم خبر اعتباراً من نوفمبر..اليابان تعفي الإماراتيين من متطلبات تأشيرة الدخول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:01 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعفت اليابان مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية.

ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022، على ألا تتجاوز مدة كل زيارة 30 يوماً.

وتشمل اشتراطات الدخول الحصول عل نتيجة سلبية لفحص (PCR) لا تتجاوز 72 ساعة، أو الحصول على شهادة تطعيم معتمدة تشمل 3 لقاحات معتمدة لدى اليابان.