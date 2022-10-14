“جيتكس 2022”.. المنصة العالمية الأبرز لتقنيات المستقبل

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

جاءت النسخة الـ 42 من معرض “جيتكس غلوبال” على قدر طموحات وتطلعات متتبعي وعشاق أحدث الصيحات في عالم التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، ليثبت المعرض مجددا أنه المنصة العالمية الأبرز لتقنيات المستقبل.

وبحسب “وام”، كشف المعرض – الذي يختتم فعالياته اليوم في دبي – عن قائمة طويلة من الاختراعات والابتكارات التي ستغير شكل العالم وطريقة حياة الإنسان اليومية خلال السنوات المقبلة، ومن أبرزها الروبوت الخجول والمصعد اللاتلامسي والكمبيوتر المحمول القابل للطي، والسيارة الكهربائية الطائرة إلى جانب أول كاميرا للمستندات.

البداية مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الإماراتية التي وإلى جانب المبادرات الذكية والحلول الرقمية فقد كشفت عن مجموعة من الابتكارات التكنولوجية المتميزة حيث استعرضت جامعة زايد روبوت صغير الحجم أطلقت عليه اسم «الروبوت الخجول» والذي تم تزويده بمستشعر للوجه والحركة ولمس اليد، بحيث إذا ربت عليه شخص بيده تظهر على وجهه علامات الخجل واضحة، ثم يقوم باتباع هذا الشخص مثل الطفل الذي يتعلق بأمه، ويتبادل الأحاديث معه وينفذ أوامره.

وكشفت هيئة الطرق والموصلات في دبي عن مركبة (كروز) الكهربائية ذاتية القيادة والتي ستبدأ العام المقبل تشغيل الجيل الجديد منها بعدد محدود، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجيا ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.

من جهتها دشنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال مشاركتها في المعرض النسخة الثانية من المركبة الذكية للمواقف والهادفة لإدارة المواقف بكفاءة وفعالية وإنجاز العمليات المرتبطة بشكل فوري وبدون تدخل بشري باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلن البنك التجاري الدولي، عن إطلاق موقع الميتافيرس الخاص به رسمياً، ليكون بذلك أول بنك إماراتي يطلق موقعه في عالم الميتافيرس؛ ومن أوائل البنوك في منطقة الشرق الأوسط والعالم التي تتبنّى هذه التكنولوجيا الواعدة.

وعلى صعيد المشاركات العالمية ، شهد المعرض الكشف عن أحدث التقنيات اللاتلامسية التي عرضتها شركة “إم زي تكنولوجي” ومنها اختراعها الشهير تقنية (HOLOBOX) المستخدمة للتحكم في المصاعد دون لمس عن طريق تقنية “الهولوجرام”، علماً بأنه يمكن تزويد المصاعد القائمة بالفعل بهذه التقنية مما يجعلها سهلة التركيب، كما عرضت الشركة تقنية (HOLOSTOP)، وهي عبارة عن زر توقف لا تلامسي يُستخدم في المواصلات العامة مثل الحافلات، ويجعل العملاء في غنى عن اللمس الفعلي لزر التوقف.

ولفتت سيارة SD-03 الطائرة والتي تصنعها شركة “سكاي درايف” اليابانية أنظار رواد معرض جيتكس 2022 في دبي.

وتعمل السيارة ذات المقعد الواحد ببطارية كهربائية لتشغل 8 مراوح وبإمكانها التحليق بشخص يزن 80 كيلوغراما لمدة 10 دقائق.

وتوقف زوار المعرض طويلا أمام أسرع حاسب آلي “كمبيوتر” في العالم يتمتع بسرعات خارقة تتجاوز بملايين المرات سرعات أي جهاز كمبيوتر آخر في العالم، وفقاً لمعايير القياس التي تم إثباتها عبر اختبار قياس الأداء العالمي (إتش بي إل) أو (هاي بيروفرومانس لينباك).

ويبلغ سرعة معالج الجهاز الذي يطلق عليه (فرونتير) قدرة (1.1 إكس فلوبس)، وهي معايير تفوق معايير سرعات أجهزة الكمبيوتر المتاحة بالأسواق العالمية، وهو ما يدعم إجراء الكمبيوتر لمعاملات وعمليات حسابية معقدة بسرعات خارقة.

وشهد جيتكس 2022 عرض أصغر جهاز عرض ليزري في العالم، الذي يتاح بحجم يقل عن كف اليد، ويوفر قدرات عرض تقنية لأنظمة (البرجكتور) تماثل الأجهزة بالأحجام التقليدية مع فروق سهولة الحمل والتنقل بالجهاز.

من جانبها أطلعت شركة “تايوان اكسلنس” زوار المعرض على مجموعة من أحدث ابتكاراتها التكنولوجية ومنها جهاز أسوس زينبوك 17 (UX9702) الرائد أول كمبيوتر محمول OLED قابل للطي مقاس 17.3 بوصة في العالم الذي على الرغم من تعدد استخداماته وحجم شاشته الكبيرة، فإن الجهاز يزن 1.5 كجم فقط بدون لوحة المفاتيح، أو 1.8 كجم مع أوضاع استخدام متعددة الاستخدامات مثل كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.

كما عرضت الشركة جهاز إبلي إيرفيدا إيه1 لتنقية الهواء الذي يمكن ارتداؤه مع سماعات أذن مدمجة، وكاميرا IPEVO V4K” أول كاميرا مستندات في العالم مزودة بتقنية AI-Enhanced Voice المبتكرة.