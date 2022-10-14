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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ظاهرة تطابق موقع غروب الشمس لحظة غروبها مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إن موقع غروب الشمس لحظة غروبها يتطابق مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة في الإمارات في موعدين، الأول في النصف الثاني من فبراير و تحديداً بين 15-20 فبراير والثاني في أكتوبر وتحديداً بين 20 -25 أكتوبر، حيث يكون اتجاه القبلة بمكة المكرمة بين ‪ 260 – 256 درجة من الشمال الحقيقي في عموم الإمارات عدا أقصى المناطق الجنوبية والغربية، حيث اتجاه القبلة في أبوظبي 258، وفي الشارقة درجة، وفي دبي 256 درجة، ورأس الخيمة 255 درجة، وخورفكان 257 درجة، والعين 260 درجة

ووفقاً للجروان يمكن بذلك تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.