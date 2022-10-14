نشكركم على متابعتكم خبر بدء تطوير أول فندق يعتمد مفهوم الإقامة المشتركة في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تبدأ شركة “أرباح المالية” وشركة “ستراتيجيك هاوسنج جروب”، تطوير أول فندق من فئة “إينوفيت”، الذي يعتمد مفهوم الإقامة المشتركة في دبي.

ويتألف الفندق الذي يقع في قلب مدينة دبي للإنترنت من 256 غرفة، على مساحة 15 ألف متراً مربعاً، شاملاً كل مرافق الإقامة وكل المناطق المشتركة التي تشمل المطاعم، وأماكن الطهي المشترك ومرافق غسيل الملابس.

وسيوفر الفندق أيضاً مساحات مخصصة للعمل الجماعي والأنشطة الاجتماعية والترفيهية المتنوعة ومرافق اللياقة البدنية التفاعلية.