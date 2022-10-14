نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات يوجه نصائح لضمان تجربة سلسة للعائلات أثناء السفر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

مع بدء عطلة منتصف الفصل الدراسي، قدمت طيران الإمارات إرشادات لضمان تجربة سلسة وسريعة للعائلات خلال ذروة الإقبال على السفر، بما في ذلك الاستفادة من التحديثات الجديدة لتطبيق طيران الإمارات والخيارات الرقمية لإنجاز إجراءات السفر واستخدام التكنولوجيا الذكية، والوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من مواعيد إقلاع الرحلات.

حيث نصحت المسافرين بتنزيل تطبيق طيران الإمارات على هواتفهم المحمولة لحفظ جميع تفاصيل رحلاتهم في متناول أيديهم، ويمكن للمستخدمين الآن تتبع أمتعتهم، بالإضافة إلى حجز الرحلات وتعديل المواعيد وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية والتخطيط المسبق للوجبات، وحجز خدمة السيارة مع سائق، ووضع قائمة مسبقاً بالأفلام المفضلة ومزامنتها على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice عند صعودهم إلى الطائرة.

– إنجاز الإجراءات عبر الإنترنت: يمكن للمسافرين إنهاء إجراءاتهم عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد الرحلة باستخدام خيار تسجيل الوصول عبر الإنترنت على emirates.com. كما يمكنهم أيضاً اختيار المقعد والوجبة، والاستفادة من خيارات الترقية في اللحظة الأخيرة، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية. وتسليم الأمتعة على كاونتر خاص عند الوصول إلى المطار.

– المسافرون من عجمان والمناطق الشمالية: هؤلاء المسافرون يمكنهم إنجاز إجراءات السفر على مدار الساعة في محطة حافلات عجمان المركزية حتى قبل 4 ساعات من مغادرة الرحلة، وتقديم المستندات الصحية وتسجيل الأمتعة واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة. وبعد ذلك شراء تذكرة حافلة بـ20 درهماً والتوجه مباشرةً إلى المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات علماً بأن خدمة الحافلات منتظمة يومياً من الساعة 4 صباحاً حتى 11:30 ليلاً.

– تسليم الأمتعة مبكراً والخدمة المنزلية: تقدم طيران الإمارات خياراً جيداً، خصوصاً للعائلات، يتمثّل في تسليم الأمتعة في الليلة السابقة للسفر. ويمكن للمسافرين المغادرين من دبي إنجاز إجراءاتهم مبكراً وتسليم حقائبهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة من المغادرة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة أو تل أبيب، ثم الوصول إلى المطار والتوجه مباشرة إلى الهجرة والفحص الأمني.

ولتسهيل سفر العائلات بصحبة الأطفال، تقدم طيران الإمارات أيضاً خدمة إنجاز الإجراءات من المنزل في دبي والشارقة، والتي تنفذها “دوبز DUBZ”، حيث ينهي الوكلاء الإجراءات في منزل العميل أو الفندق أو المكتب ويأخذون الحقائب إلى المطار. يمكن حجز الخدمة ودفع الرسوم قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة. في حين تقدم هذه الخدمة مجاناً لركاب الدرجة الأولى.

– أكشاك الخدمة الذاتية في المطار: أكشاك الخدمة الذاتية خيار سريع وسهل في المطار. ويمكن للمسافرين اتباع الخطوات على شاشة تعمل باللمس وإكمال عملية تسجيل الوصول أو تشغيلها بدون لمس باستخدام الهاتف المحمول، وعرض مسار الرحلة واختيار المقعد وإضافة رقم سكاي واردز طيران الإمارات. وهناك كاونتر خاص لتسليم أمتعة الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت.

– المسار البيومتري: النفق الذكي في المبنى 3 بمطار دبي الدولي هو الأول من نوعه في العالم لمراقبة جوازات السفر، حيث يسير الركاب ببساطة عبر نفق ويتم إنهاء إجراءاتهم من قبل سلطات الهجرة بدون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جوازات السفر. ويحتاج الأمر إلى صورة سريعة عند إنهاء الإجراءات لتسجيل صورة رقمية للوجه. ويمكن للمسافرين إنهاء الإجراءات والدخول إلى صالة طيران الإمارات الخاصة في الكونكورس B، والصعود إلى الطائرة عبر بوابات محددة عن طريق التعرف على الوجه أو باستخدام البطاقة.

– البوابات الذكية: يتيح استخدام البوابات الذكية في المبنى 3، الخاص بطيران الإمارات، تسريع إجراءات الهجرة عند السفر والعودة. ويمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة أو بطاقات الهوية سارية المفعول. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حاملي التأشيرة عند وصول الزائر بجواز السفر البيومتري استخدام البوابات الذكية أيضاً.