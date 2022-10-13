نشكركم على متابعتكم خبر وصول أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية إلى مجمع الشارقة للابتكار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وصلت إلى مجمع الشارقة للابتكار، أول مركز للاختبار والمبيعات لشركة “لايتيير” الهولندية المبتكرة. أول سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية والشمسية في العالم. حيث أطلقت الشركة الهولندية أول سيارة كهربائية في العالم تعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها السير لمسافات طويلة.

وتعتزم الشركة، التي أصبحت سيارتها جاهزة للإنتاج بالفعل، افتتاح مركز اختبار ومكتب مبيعات لسياراتها في مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار. ليصبح بذلك أول منشأة يجري افتتاحها خارج الحدود الهولندية.

وأكد “حسين محمد المحمودي” الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والابتكار، أن المجمع عرف بأول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية لشركة “لايتيير” الهولندية. والتي افتتحت أول فرع لها بالمجمع خارج هولندا.

وأضاف: “إننا سعداء في الإمارات باستقبال مثل تلك التقنيات الحديثة، ما يؤكد دور الدولة في استقطاب الاستثمارات وتلك التقنيات. كما أن اختيار الشركة للمجمع يعكس مكانته في استقطاب ذلك النوع من الشركات والتي تعمل وفق أحدث التقنيات”.