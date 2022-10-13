نشكركم على متابعتكم خبر “طاقة” تعلن عن أهدافها لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2030 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، اليوم، عن استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030.

وتتضمن الاستراتيجية الأهداف المرحلية التي وضعتها شركة المرافق الوطنية الرائدة منخفضة الكربون، والرامية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. الأمر الذي يعد خطوة متقدمة في مسيرة “طاقة” وجهودها لتحقيق طموحها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

والتزمت “طاقة” بموجب الاستراتيجية، بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة “النطاقين 1 و2”. بنسبة25% ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030. وبنسبة33% ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجّلة في عام 2019.

وترتكز استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام على ستة محاور رئيسية. هي: التغير المناخي، والمياه والنفايات السائلة، والصحة المهنية والسلامة، والتنوّع وتكافؤ الفرص، ومشاركة المجتمع المحلي، وحوكمة الشركات.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تلتزم “طاقة” بالتوسع في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتشكل أكثر من 30% من محفظة مشاريعها في مجال التوليد بحلول عام 2030. فضلاً عن التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في أعمال تحلية المياه لتشكل ثلثي قدراتها الإجمالية في مجال تحلية المياه بحلول عام 2030.