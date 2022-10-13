نشكركم على متابعتكم خبر “أدنوك البحرية” ترسي عقد استئجار منصتي حفر على “أدنوك للحفر” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم، ترسية عقد بقيمة 3.6 مليار درهم من خلال شركة “أدنوك البحرية” على “أدنوك للحفر”. لاستئجار منصتي حفر وفريق تشغيل والمعدات اللازمة لإتمام عمليات الحفر.

ويدعم هذا العقد هدف “أدنوك” بزيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد النفط والغاز منخفضة الانبعاثات، وفق “وام”.

وتعتبر شركة “أدنوك للحفر” أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات. ويهدف هذا العقد إلى الاستفادة من أسطول حفاراتها المتطور وقدراتها الفنية العالية لتمكين الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة البحرية في دولة الإمارات.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة.