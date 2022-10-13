نشكركم على متابعتكم خبر بدءاً من 4 فبراير 2023.. فلاي دبي تطلق رحلة يومية جديدة إلى المالديف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 02:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تعتزم “فلاي دبي” إطلاق رحلة يومية جديدة إلى مطار غان “GAN” الدولي وهي جزيرة في المادليف بدءاً من 4 فبراير 2023، لتكون بذلك أول شركة طيران من الإمارات تسير رحلات إلى مطار غان الدولي.

وبحسب “وام”، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي إن بدء رحلاتنا اليومية إلى جزيرة غان الجنوبية سيمنح المسافرين المزيد من الخيارات للسفر إلى جزر المالديف المدهشة.

وستعمل الرحلات يوميا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي /DXB/ إلى مطار غان الدولي /GAN/ ، وستكون الرحلات ضمن الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.