نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي تستعرض نسخة محدّثة من “UAE MOFAIC “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

استعرضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال معرض جيتكس جلوبال2022 تفاصيل النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي” UAE MOFAIC “. الذي سيتم إطلاقه قريباً، حرصاً منها على تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة عالية. انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 وبما يواكب ويحقق تطلعات المتعاملين.

ويعتمد التصميم الجديد للتطبيق الذكي على معايير عالية الجودة تلبي متطلبات المستخدم وترتقي بتجربته في طلب الخدمة. حيث تم تحسين التجربة البصرية للمتعامل، تظهر له الخدمات الأكثر صلة به وباحتياجاته. وتم وضع التصنيفات للخدمات بشكل واضح وسهولة الكشف التدريجي عن الخيارات حسب حاجة المستخدم لها.

وكانت الوزارة قد بادرت بإنشاء بنية تحتية وفقاً لأحدث التقنيات للارتقاء بتجربة المتعامل ضمن حزمة من التغييرات.

وفي هذا السياق قال سعادة راشد نظر رحمه، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: وضعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استراتيجية متكاملة للارتقاء بخدماتها الرقمية. هدفت من خلالها إلى تصميم وتطوير منظومة خدمات رقمية مستدامة بالشراكة مع المجتمع لتعزيز الثقة ورفع جودة حياة المتعاملين.

وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل تجربة رقمية لجمهور المتعاملين. وتحضيراً لإطلاق النسخة الجديدة للتطبيق، قامت الوزارة بإشراك المتعاملين في تجربة فريدة من نوعها. جمعت مجموعة من المستخدمين من مختلف فئات المجتمع لاختبار رحلة المتعامل في النسخة القديمة للتطبيق من خلال ورش عمل مخصصة واستقاء الملاحظات والنظر في مجالات التطوير وذلك في مختلف مراحل عملية التطوير. سعياً من الفريق إلى تعزيز الثقة ورفع جودة حياة المتعاملين عبر تصميم خدمات رقمية تتناسب مع احتياجات المتعامل تماشياً مع أعلى معايير الجودة وضمان وصوله إلى الخدمات بسلاسة وانسيابية.

ولم يدخر فريق العمل الخاص بالخدمات الرقمية في الوزارة جهداً للارتقاء بخدمات الوزارة والعمل على رقمنة الخدمات المتاحة وتبسيط الإجراءات.