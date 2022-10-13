نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: “وجهتنا المقبلة سطح القمر” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. فرق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء على الجهود الكبيرة في إنجاز “المستكشف راشد”.

وأعلن سموه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بالمستكشف في أول مهمة عربية من نوعها..

وأكد سموه أن “وجهتنا المقبلة سطح القمر”.