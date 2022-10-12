نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق حملة «تسوق واربح الذهب»في دبي احتفالاً بـ «ديوالي» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت «مجموعة مراكز التسوق» في دبي، مؤخراً، عن إطلاق حملة «تسوق واربح الذهب» احتفالاً بمهرجان الأضواء «ديوالي»، حيث ستمنح المجموعة المتسوقين فرصة لربح جوائز ذهبية بالإضافة إلى العديد من الجوائز المذهلة خلال السحوبات الكبرى.

لمدة أسبوعين، ابتداءً من 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يمكن للمتسوقين الاستفادة القصوى من عروض التسوق مع فرصة للدخول في السحب الرقمي والفوز بعملات ذهبية عيار 24 قيراطاً تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم، بعد إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة في الحملة.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة «مجموعة مراكز التسوق»، كل من «مركز بوابة الخيل المجتمعي»، «باي أفينيو مول»، «دبي آوتليت مول»، «أرابيان سنتر»، «مركز الغرير»، «القوز مول»، «سنترال مول»، «تايمز سكوير سنتر»، «البستان سنتر».

وفي هذا السياق، قال بايجو كوريش، أمين «مجموعة مراكز التسوق» في دبي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي يو زد» للاستشارات التسويقية والإدارية: «كل عام، تجد مجموعة مراكز التسوق في دبي طرقًا فريدة لجذب العملاء، ولكون ديوالي أحد أكثر العطلات شعبية، يعتبر دائماً وقت مميز بالنسبة لنا. تعكس حملتنا لعام 2022 روح الابتكار لدينا مقرونة بما يحبه عملاؤنا عنا. هذا العام، نتطلع إلى إدارة فريقنا المميز لجعل الاحتفال بمهرجان ديوالي هذا العام أكثر إشراقًا». وأضاف: «على مدار العام، تنظم مجموعة مراكز التسوق في دبي العديد من الحملات الترويجية المميزة لعملائها. تؤكد حملة هذا العام على مفاهيم الرخاء والحظ السعيد – لجعل ديوالي أكثر إشراقًا».