نشكركم على متابعتكم خبر بالفيديو.. بوتين يُلبس رئيس الإمارات معطفه الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

كشف دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، سبب منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معطفه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارت.

وقال بيسكوف إن بوتين قدم معطفه لرئيس الإمارات محمد بن زايد كـ “إشارة اهتمام”.

وبحسب وكالات، ردّ بيسكوف على سؤال صحفي عما إذا أعاد الجانب الإماراتي المعطف: “لا يمكنني الإجابة عن سؤالك، إنها علامة معينة على الاهتمام، تعكس بشكل كامل المزاج المتبادل للرئيسين”.

وأهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد معطفه للوقاية من برد سانت بطرسبورغ، حيث أظهر مقطع فيديو خروج بن زايد من مكان لقاء الرئيسين وقد ارتدى معطفاً، يبدو أنه لبوتين.