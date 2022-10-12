نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين يصدر قراراً بدعم قطاعات الأعمال والأفراد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 06:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين قرار رقم ( 5 ) لسنة 2022 بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد بأم القيوين.

ونص القرار رقم ( 5 ) لسنة 2022 على ألغاء الغرامات \ غرامات التأخير للرخص المنتهية \ على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بإمارة أم القيوين بانواعها / تجاري، صناعي، مهني / في دائرة التنمية الإقتصادية بأم القيوين .

وجاء في القرار على دائرة التنمية الإقتصادية تقوم بتفعيل وتنفيذ هذا الدعم، وبالآلية المناسبة بكل فعالية وكفاءة ووفقاً لاختصاصها .

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويستمر العمل به حتى نهاية السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر، وينشر في الجريدة الرسمية