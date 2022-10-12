نشكركم على متابعتكم خبر “طيران الإمارات” ترفع السعة المقعدية إلى اليابان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

رفعت “طيران الإمارات” السعة المقعدية إلى اليابان بتشغيل طائرتها A380 إلى مطار طوكيو ناريتا، بدءاً من 15 نوفمبر / تشرين الثاني، وذلك تلبيةً للطلب المتنامي على السفر من وإلى اليابان.

وتغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 318” دبي في الساعة 2:40 صباحاً وتصل إلى مطار ناريتا الدولي في الساعة 5:35 مساءً، أما رحلة العودة “ئي كيه 319” فتقلع من ناريتا في الساعة 11:30 ليلاً، وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:50 من صباح اليوم التالي. َ

وتواصل طيران الإمارات تسريع نشر طائراتها A380 تدريجياً لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي، وتخدم هذه الطائرات العملاقة حالياً أكثر من 30 وجهة عالمية، وسوف تعلن الناقلة عن مزيد من المسارات في المستقبل القريب.