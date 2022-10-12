نشكركم على متابعتكم خبر وزارة التربية تعلن بدء التسجيل في برنامج “انطلاقة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي “انطلاقة”، لتهيئة جيل من الطلبة القادرين على الالتحاق بأرقى الجامعات محلياً وعالمياً. في العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتغذي قطاعاته المختلفة ذات الأولوية وفقاً لاستراتيجية الدولة وتوجهاتها المستقبلية.

ويهدف البرنامج إلى تنويع دول الابتعاث وتوعية الطلبة بالجامعات المتميزة حول العالم، وتوفير الإرشاد الأكاديمي لهم. وذلك لاختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية، بما يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم وميولهم المستقبلية. إضافة إلى تسهيل فرص حصولهم على القبول الأكاديمي المباشر في الجامعات المحلية، وغير المشروط في الجامعات العالمية.

ويستهدف “انطلاقة” الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركائها مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم وشركة يونيفر. طلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من جميع الجنسيات. والمدارس في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة أو ثانويات التكنولوجيا التطبيقية. حيث سيتم تنفيذه بشكل افتراضي خارج ساعات الدوام المدرسي على مدار العام الأكاديمي.

ويتضمن البرنامج مرحلتين، مرحلة التأهيل حيث يتم تأهيل الطلبة بالمتطلبات والمهارات اللازمة، وتشمل طلبة الصفوف 9، 10 و 11. حتى يصلوا للصف الثاني عشر لينتقلوا إلى مرحلة التمكين والتي من خلالها يتم تمكينهم من التقديم الفعلي للجامعات والحصول على القبول الأكاديمي المباشر وغير المشروط.

بجانب ذلك يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات منها إرشادهم لاختيار التخصصات المتوافقة مع شخصياتهم ومهاراتهم وقدراتهم، ودعم تسجيلهم في الاختبارات القياسية، وفق “وام”.

كما يعمل على إثراء خبرات الطلبة من خلال تشجيعهم على المشاركة في البرامج الإثرائية التي تنظمها الوزارة. لتنمية مهاراتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية، بجانب خدمة متابعة تسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي من خلال منصة التسجيل الطلابي التابعة لوزارة التربية والتعليم. (NAPO)، وتعريفهم بالمنح والبعثات الدراسية المقدمة من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.