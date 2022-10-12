نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق برنامج وطني لتسريع التحول التكنولوجي في الصناعة والإنتاج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل أعلن صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. عن إطلاق برنامج وطني لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية. وقال سموه إن “البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي”. وأضاف أن البرنامج “يهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً. والهدف هو إحداث نقلة نوعية في أتمتة الصناعة”.