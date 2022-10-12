نشكركم على متابعتكم خبر كل ما تريد معرفته عن خدمة “الفحص الدوري الشامل” في الدولة! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

تتيح خدمة الفحص الدوري الشامل التي تقدمها “الإمارت للخدمات الصحية” الحصول على فحص دوري شامل للأمراض غير المعدية والمزمنة، وإعطاء اللقاحات والكشف عن المشاكل المتعلقة بالتدخين والتغذية ونمط الحياة، مستهدفةً المرضى فوق سن الـ18 ولمرة واحدة في العام.

وتشمل هذه الأمراض، مثلاً: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وأمراض الرئة، وهشاشة العظام والاكتئاب.

وتقدم خدمة الفحص الدوري الشامل للمواطنين مجاناً، وللجنسيات الأخرى يتم تطبيق الرسوم على حسب الخدمات التي ستقدمها، كما ويتطلب الحصول على نتيجة الفحص 3 أيام عمل.

وتتضمن شروط الحصول على خدمة الفحص الدوري الشامل:

1- وجود بطاقة صحية سارية المفعول.

2- تقدم الخدمة للفئة العمرية من 18 سنة وأكثر لكلا الجنسين.

3- يقدم لمرة واحدة في العام.

4- متاحة لتقديم الطلبات وتقييم المخاطر عبر الموقع الإلكتروني على مدار الساعة.

5- تقدم في المراكز الصحية خلال الفترة الصباحية.

6- إجراء استبانة تقييم المخاطر عبر استخدام رابط تم تلقيه من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو موقع المؤسسة، وإذا لزم الأمر، إجراء الفحص الطبي في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة وإنجاز الفحص خلال 20 دقيقة.

وتقدم خدمة اطمئنان في إمارة دبي: مركز المحيصنة، وإمارة الشارقة: مركز تعزيز صحة الأسرة، وإمارة الفجيرة: مركز ضدنا، مركز الفصيل، وإمارة رأس الخيمة: مركز تعزيز صحة الأسرة.