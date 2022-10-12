نشكركم على متابعتكم خبر 9 حالات يتم بموجبها إنهاء عقد العمل! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حدد قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية عدداً من الحالات التي يجوز بموجبها إنهاء عقد العمل، بحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ووفقاً لصحيفة “الخليج”، تشمل هذه الحالات:

1- اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه.

2- انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد.

3- بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام القانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.

4- وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه.

5- وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.

6- الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن 3 أشهر.

7- إغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

8- إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية، تحول دون استمرار المشروع.

9- عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل، لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.