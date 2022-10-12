نشكركم على متابعتكم خبر فيديو.. بوتين يشكر رئيس الإمارات باللغة للعربية “شكراً” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باللغة العربية، قائلاً له: “شكراً”.

وكان صاحب السمو يُعرب عن سعادته بلقاء بوتين، قائلاً: “حضرة الرئيس أنا سعيد جداً بلقائك”، مضيفاً: “وأهنئك بعيد ميلاد سعيد إن شاء الله”.

ليرد الرئيس الروسي على كلام سموه وتهنئته بكلمة “شكراً” باللغة العربية.