نشكركم على متابعتكم خبر البحرين تثمن جهود رئيس الدولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أشادت مملكة البحرين بالجهود الطيبة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

ونوهت المملكة بالمباحثات التي أجراها سموه في موسكو مع فخامة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”. في إطار حرص سموه على مواصلة الجهود الحثيثة لوقف الحرب في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: “تقدير مملكة البحرين للجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في هذا الاتجاه. والتي تعبر عن سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية. وسعيها الجاد للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية بما يحقق الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية ويحفظ السلم والأمن العالمي”.